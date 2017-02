Gabung PSM, Arthur Irawan Sudah Terbang ke Sulawesi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kejelasan Arthur Irawan bergabung dengan PSM Makassar semakin nampak.

Setelah foto bersama dirinya diunggah oleh Pelatih PSM, Robert Rene Alberts, di akun Instagram, baru-baru ini Arthur mengatakan jika dirinya tengah terbang menuju Sulawesi.

Saat dikonfirmasi via Whatsapp, pemain yang sempat merumput di liga Belgia ini menyatakan hal tersebut.

"Sore, saya terbang dulu yah ke Sulawesi," tulisnya singkat dengan emotion senyum.

Sebelumnya Pelatih kepala PSM, Robert Rene Alberts berfoto bersama Arthur Irawan, seorang pesepakbola Indonesia yang punya banyak pengalaman bermain di Eropa.

Foto itu diunggah di akun Instagram pribadi miliknya dan menuliskan Welcome to Makassar Arthur Irawan, Look Forward To See You In Action

Artinya adalah sebagai berikut "Selamat datang di Makassar Arthur Irawan, tidak sabar segera melihat aksimu". Arthur adalah pesepakbola berposisi bek. Ia bisa dimainkan bek kanan dan gelandang bertahan.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari manajemen maupun pelatih terkait status Arthur, apakah ia direkrut atau belum.