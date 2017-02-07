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FOTO: Demo Tolak Taksi Aplikasi Online di Makassar
Dalam aksinya mereka menolak pengoperasian Smart Petepete, Busway BLT serta legalisasi taksi online.
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Sujumlah supir petepete atau angkot berunjuk rasa di kantor DPRD Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/2/2017). Dalam aksinya mereka menolak pengoperasian Smart Petepete, Busway BRT serta legalisasi taksi online. tribun timurmuhammad abdiwan
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Sujumlah supir petepete atau angkot berunjuk rasa di kantor DPRD Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/2/2017). Dalam aksinya mereka menolak pengoperasian Smart Petepete, Busway BRT serta legalisasi taksi online. tribun timurmuhammad abdiwan
TRIBUN-TIMUR.COM -Sujumlah supir petepete atau angkot berunjuk rasa di kantor DPRD Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/2/2017).
Dalam aksinya mereka menolak pengoperasian Smart Petepete, Busway BLT serta legalisasi taksi online. tribun timurmuhammad abdiwan
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BERITA FOTO
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas
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