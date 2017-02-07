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FOTO: Demo Tolak Taksi Aplikasi Online di Makassar

Dalam aksinya mereka menolak pengoperasian Smart Petepete, Busway BLT serta legalisasi taksi online.

FOTO: Demo Tolak Taksi Aplikasi Online di Makassar - apli1_20170207_005929.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Sujumlah supir petepete atau angkot berunjuk rasa di kantor DPRD Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/2/2017). Dalam aksinya mereka menolak pengoperasian Smart Petepete, Busway BRT serta legalisasi taksi online. tribun timurmuhammad abdiwan
FOTO: Demo Tolak Taksi Aplikasi Online di Makassar - apli2_20170207_010026.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Sujumlah supir petepete atau angkot berunjuk rasa di kantor DPRD Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/2/2017). Dalam aksinya mereka menolak pengoperasian Smart Petepete, Busway BRT serta legalisasi taksi online. tribun timurmuhammad abdiwan

TRIBUN-TIMUR.COM -Sujumlah supir petepete atau angkot berunjuk rasa di kantor DPRD Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/2/2017).

Dalam aksinya mereka menolak pengoperasian Smart Petepete, Busway BLT serta legalisasi taksi online. tribun timurmuhammad abdiwan

Tags
Makassar
DPRD Sulsel
Petepete Smart
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas
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