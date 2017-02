Ashilla Zee Juga Bakal Meriahkan HUT ke-13 Tribun Timur

Tribunnews/Jeprima

Aktris, Ashilla Zahrantiara atau yang biasa dipanggil Ashilla Zee saat ditemui di sela-sela acara konferensi pers film Me and You vs The World yang turut dibintanginya, di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2014). Film yang dijadwalkan rilis di bioskop pada 17 April 2014 ini bercerita tentang drama romantis anak muda dengan perbedaan usia yang sangat jauh sekaligus mengeksplorasi keindahan negeri India. (Tribunnews/Jeprima)