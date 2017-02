Arthur Irawan Telah Berada di Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Arthur Irawan kini telah berada di kota Makassar, Selasa malam (7/2/2017).

Saat dikonfirmasi via whatsapp, ia mengatakan telah tiba setelah terbang beberapa jam menggunakan pesawat komersil.

"Iya ini sudah tiba di Makassar," tulisnya singkat pada Pukul 18.00 Wita lalu.

Pemain muda yang telah mencicipi liga Eropa ini dijadwalkan akan bergabung pada latihan PSM, Rabu sore (8/2) di lapangan BP2IP Barombong.

Meski demikian Manejemen PSM masih enggan berkomentar banyak.

"Belum ada pernyataan resmi. Katanya Robert lihat saja besok sore di latihan apa Arthur akan bergabung atau tidak," tutur Media Officer PSM, Widya Syadzwina.

Sebelumnya Pelatih kepala PSM, Robert Rene Alberts berfoto bersama Arthur Irawan, seorang pesepakbola Indonesia yang punya banyak pengalaman bermain di Eropa.

Foto itu diunggah di akun Instagram pribadi miliknya dan menuliskan "Welcome to Makassar Arthur Irawan, Look Forward To See You In Actiin,".

Artinya adalah sebagai berikut "Selamat datang di Makassar Arthur Irawan, tidak sabar segera melihat aksimu". Arthur adalah pesepakbola berposisi bek. Ia bisa dimainkan bek kanan dan gelandang bertahan.