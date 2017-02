VIDEO: Tim Futsal Kulinjang FC Enrekang Sebut Tribun Timur Is The Best

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Tim futsal Kulinjang FC Enrekang turut memberi ucapan selamat ulang tahun ke-13 untuk Tribun Timur.

Mereka mendoakan, Tribun Timur semakin jaya, sukses dan menjadi nomor satu di Indonesia.

"Tribun Timur is the best," kata Mereka sambil mengangkat jempolnya kepada tribunenrekang.com, Senin (6/2/2017).

Tribun Timur akan berulang tahun yang ke-13 pada 9 Februari 2017 mendatang.