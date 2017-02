Menengok Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea di Sota

Laporan Wartawan Tribun Timur, Anita Wardana

TRIBUN-TIMUR.COM, MERAUKE-Gerbang bertuliskan "Good Bye and See You Again Another Day" akan menyambut Anda saat memasuki wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

Namun, sebelum memasuki wilayah perbatasan, Anda harus melaporkan diri di pos Polisi dan TNI. Pos keamanan tersebut berada sebelum gerbang perbatasan.

Jarak Ditrik Sota dari pusat kota Merauke dapat ditempuh selama satu hingga dua jam perjalanan.

Tak perlu membayangkan jalanan yang becek atau berlumpur, jalanan menuju Distrik Sota kini sudah beraspal, walaupun masih ada lubang di beberapa titik.

Sepanjang perjalanan, Anda akan menikmati jejeran pepohonan yang berada dalam kawasan Taman Nasional Wasur. Anda juga akan melewati tempat wisata Permandian Biras

Sekitar dua kilometer sebelum memasuki Distrik Sota, terdapat Tugu Kembar. Selain di Merauke, tugu ini juga ada di Sabang, Aceh. Oleh karena itu disebut Tugu Kembar.

Jika wilayah perbatasan hanya identik dengan hutan belantara, berbeda dengan perbatasan yang ada di Sota, terdapat sebuah taman, lengkap dengan tempat duduk dan gazebo.

Taman Sota, begitu taman tersebut dikenal. Taman ini merupakan 'mahakarya' seorang polisi yang kini menjabat sebagai Kapolsek Sota, Iptu Ma'ruf Suroto. Pria asal Magelang ini telah mengabdi di wilayah perbatasan sejak 1993.

Ia ingin mengubah stigma daerah perbatasan yang dianggap rawan perang, menjadi sebuah tempat yang nyaman dikunjungi. Kini, Sota menjadi salah satu tempat yang menjadi pilihan wisatawan saat bertandang ke Merauke, bahkan warga Merauke itu sendiri.