Dinner Valentine Plus Nginap di Dalton Rp 700 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Manajemen Hotel Dalton Makassar turut menyambut moment Valentine dengan menawarkan paket Februari in Love, valentine dine, dan promo kamar.

Hotel jaringan Phinisi Hospitality ini menyuguhkan candle light dinner di Urban Lounge, Dalton Hotel.

"Kami menyiapkan menu baru chicken burger teriyaki sauce seharga Rp 35.000 nett, dan minuman iced Jessica Rp 39.000 nett. Paket malan malam romantis termasuk tarif menginap seharga Rp 700.000 per malam," kata Marcom Dalton, Irma, kepada Tribun, Senin (6/2/2017).

Tarif ini termasuk menginap di kamar superior dan makan malam untuk uda orang di Urban Lounge. Khusus paket Valentine Dine ditawarkan Rp 300 ribu per pasangan.

Bagi tamu yang ingin datang ramai-ramai bersama keluarga atau sahabat tidak bersama pasangan, ditawarkan paket Rp 175 ribu per pax.

Hidangan special loving me pie, kiss me all over, shrimp beetroot salad, cream tomato soup, smoked beef, roll chicken steak with sauce ala Dalton, chocolate disajikan dengan hiburan film romantis juga live music.

"Harapan kami moment ini dapat meningkatkan tidak hanya tingkat hunian tapi juga meramaikan Urban Lounge, salah satu outlet andalan kami", ungkap Irma. (*)