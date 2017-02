Aurora Pulang Kampung Demi Pariwisata Toraja

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Muda, cantik, pintar.

Dia adalah Aurora Magfira Arung Madatu (24), CEO Toraja One Stop Adventure (TOSA), anak usaha produsen outdoor gear, Consina.

Ditemui TribunToraja.Com di kantor Toraja One Stop Adveture (TOSA), Kecamatan Rantepao, Toraja Utara, Minggu (4/2/2017) sore, Aurora mengungkapkan bekerja dibidang travelling adalah passionnya.

"Sejak kecil saya suka semua hal terkait petualangan. Selalu senang dengan hal baru dan tantangan supaya masa muda penuh hal-hal seru," katanya.

Mendukung hobinya jalan-jalan melihat keindahan alam, Aurora memilih kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan selesai tahun 2016.

Selama kuliah, beragam prestasi diraihnya.

Antara lain, Representative Reseacher of Indonesian Tourism and Hospitalite Managemet for Swiss Contack dan Best Representative on ASEAN Plus Three Touris Student Summit in Thailand.

Pun, Aurora sempat kuliah sambil bekerja.

Gadis kelahiran 18 Juli 1983 ini pernah menjabat CEO Asistan PT Asia Global Raya perwakilan Indonesia dan pernah pula menjabat Executive Director Word Kerib.

"Sejak SMP sudah berpetualang, ya omelan orangtua juga terus menimpa, dan alhamdulillah saya sekarang bisa bantu orang tua," ujar alumni SMAN 1 Rantepao ini.

Kini, Aurora pulang kampung memimpin TOSA.

Harapannya, pariwisata Toraja bangkit kembali di tangan generasi-generasi millenial.

"Semoga cepat tiba saatnya pariwisata Toraja bangkit dan masyarakatnya semakin sadar wisata. Dengan begitu kita bisa melihat sektor pariwisata maju dan terkontrol yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat," tambah pemilik akun facebook: Aurora Wibrianne dan Instagram: @nafsukelana, ini.

Menurutnya, kunci sukses dalam mengembangkan pariwisata adalah kuasai bahasa asing dan bergaul, termasuk dengan orang luar negeri.