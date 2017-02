Paket Nikah Hotel Aryaduta Makassar Mulai Rp 75 Juta

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wedding Exhibiton masih berlangsung di lower ground Trans Studio Mall (TSM) Makassar hingga Minggu, (5/2/2017).

Bagi Anda calon pengantin, yuk berkunjung ke Tenant peserta pameran.

Pesertanya terdiri atas pengelola perhotelan, jasa dekorasi, fotografi, salon, makeup artist, perusahaan bergerak di bidang kesehatan, dan pengembang.

Dari sektor perhotelan misalnya, Aryaduta Makassar menawarkan paket pernikahan Edelweiss harga Rp 87,5 juta per 500 orang dengan rincian Rp 175 ribu nett per orang.

Termasuk dekorasi panggung standar, karpet merah, bunga papan, LCD, empat buku tamu, gratis minuman jus, foto fun 100 kutip, tes menu 10 orang, menginap satu malam di kamar Honeymoon Suite termasuk sarapan pagi untuk dua orang di V10 Executive Lounge dan lainnya.

Demikian yang dipaparkan Sales Executive, Riska Ayu Mundingsari kepada Tribun, Minggu (5/2/2017).

"Pengunjung yang bertransaksi selama pameran akan mendapat potongan harga 15 persen untuk semua paket," ujar Riska.

Kata dia, pilihan paket lainnya Rose Package dibanderol seharga Rp 82,5 (Rp 165 ribu per orang) juta dan termurah seharga Rp 75 juta (Rp 150 ribu per orang) per 500 pax. (*)