HUT ke 13 Tribun Timur
VIDEO: Direktur Sekolah Islam Athirah Doakan Tribun Timur Tetap Nomor 1
Direktur Sekolah Islam Athirah, Edi Sutarto juga memberi ucapan selamat HUT ke 13 untuk Tribun Timur.
Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad
TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR- Direktur Sekolah Islam Athirah, Edi Sutarto juga memberi ucapan selamat HUT ke 13 untuk Tribun Timur.
"Semoga Tribun makin sukses dan harian cetaknya tetap nomor satu," ujar Edi, Jumat (3/2/2017).
Berikut videonya. (*)
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Penulis: Munawwarah Ahmad
Editor: Suryana Anas