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HUT ke 13 Tribun Timur

VIDEO: Direktur Sekolah Islam Athirah Doakan Tribun Timur Tetap Nomor 1

Direktur Sekolah Islam Athirah, Edi Sutarto juga memberi ucapan selamat HUT ke 13 untuk Tribun Timur.

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR- Direktur Sekolah Islam Athirah, Edi Sutarto juga memberi ucapan selamat HUT ke 13 untuk Tribun Timur.

"Semoga Tribun makin sukses dan harian cetaknya tetap nomor satu," ujar Edi, Jumat (3/2/2017).

Berikut videonya. (*)

Tags
SD Islam Athirah
Edi Sutarto
Tribun Timur
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HUT ke 13 Tribun Timur

Penulis: Munawwarah Ahmad
Editor: Suryana Anas
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