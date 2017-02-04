Pemilihan Ketua HIPMI Sulsel
Syahrul Yasin Limpo Tak Hadiri Pelantikan HIPMI Sulsel, Diwakili Agus AN
Terlihat, mantan Bupati Enrekang La Tinro, Plt Ketua Golkar Sulsel Nurdin Halid, Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadilia.
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
pelantikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulsel di Four Points by Sheraton Hotel, Jl Landak Baru, Makassar, Sulsel, Jumat (3/2/2017).
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
DARI KIRI KE KANAN Bupati lutim Thorieq hsler, ketua HIPMI Sulsel Herman Heizer dan sekertaris HIPMI Sulsel Nurhaldin NH
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo tak menghadiri pelantikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulsel di Four Points by Sheraton Hotel, Jl Landak Baru, Makassar, Sulsel, Jumat (3/2/2017).
Terlihat, hanya Agus Arifin Nu'mang yang mewakili Syahrul dalam pelantikan kurang lebih 200 pengurus ini.
Dari jajaran karangan bunga, Syahrul juga terlihat tak memberikan ucapan.
Terlihat, mantan Bupati Enrekang La Tinro, Plt Ketua Golkar Sulsel Nurdin Halid, Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadilia.
Terlihat juga anggota DPRD Sulsel Hoist Bachtiar dan Irwan Hamid berbagai pengusaha dari berbagai daerah. (*)
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Ina Maharani