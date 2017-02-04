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Pemilihan Ketua HIPMI Sulsel

Syahrul Yasin Limpo Tak Hadiri Pelantikan HIPMI Sulsel, Diwakili Agus AN

Terlihat, mantan Bupati Enrekang La Tinro, Plt Ketua Golkar Sulsel Nurdin Halid, Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadilia.

Syahrul Yasin Limpo Tak Hadiri Pelantikan HIPMI Sulsel, Diwakili Agus AN - pelantikan-himpunan-pengusaha-muda-i_20170204_000328.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
pelantikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulsel di Four Points by Sheraton Hotel, Jl Landak Baru, Makassar, Sulsel, Jumat (3/2/2017).
Syahrul Yasin Limpo Tak Hadiri Pelantikan HIPMI Sulsel, Diwakili Agus AN - thorieq-hsler-ketua-hipmi_20170204_001236.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
DARI KIRI KE KANAN Bupati lutim Thorieq hsler, ketua HIPMI Sulsel Herman Heizer dan sekertaris HIPMI Sulsel Nurhaldin NH

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo tak menghadiri pelantikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulsel di Four Points by Sheraton Hotel, Jl Landak Baru, Makassar, Sulsel, Jumat (3/2/2017).

Terlihat, hanya Agus Arifin Nu'mang yang mewakili Syahrul dalam pelantikan kurang lebih 200 pengurus ini.

Dari jajaran karangan bunga, Syahrul juga terlihat tak memberikan ucapan.

Terlihat, mantan Bupati Enrekang  La Tinro, Plt Ketua Golkar Sulsel Nurdin Halid, Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadilia.

La Tinro La Tunrung, Nurdin Halid, dan Agus Arifin Nu mang
La Tinro La Tunrung, Nurdin Halid, dan Agus Arifin Nu mang

Terlihat juga anggota DPRD Sulsel Hoist Bachtiar dan Irwan Hamid berbagai pengusaha dari berbagai daerah. (*)

Tags
Syahrul Yasin Limpo
HIPMI
Agus Arifin
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Ina Maharani
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