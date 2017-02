Resmi Diluncurkan di Makassar, Ini Tampilan Suzuki New Carry Pick Up

PT Megahputra Sejahtera main diler Suzuki empat roda wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, resmi meluncurkan Suzuki New Carry Pick Up, Sabtu (12/1/2017)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- PT Megahputra Sejahtera main diler Suzuki empat roda wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, resmi meluncurkan Suzuki New Carry Pick Up, Sabtu (12/1/2017)

Seremoni peluncuran digelar di main hall Lotte Mart Jalan Sultan Alauddin Makassar.

Kehadiran varian baru ini tentu semakin memperkuat pasar Suzuki di segmen niaga.

Penyegaran di Suzuki New Carry Pick Up meliputi beberapa bagian. Seperti pada eksterior berupa Front Gril baru dan logo. Juga penambahan New Front Under Guard di bagian depan menambah kesan tangguh.

Selain itu disisi interior, dari sisi kabin dan warna jok yang lebih modern dan juga penambahan driver assist grip yang menambah kenyamanan dari New Carry Pick up.

"New Suzuki Carry Pick up ini sebagai penyegaran pada line up kendaraan komersial kami. Juga untuk memenuhi ekspektasi para pengusaha dengan hadirnya varian terbaru yang lebih lengkap," Jelas Owner PT Suzuki Megahputera Sejahtera Andree Sulindro.