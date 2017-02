Menkominfo dan 24 Piala Untuk Tribun di SPS Award 2017

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara (57) mengungkapkan curahan hati (curhat) di Malam Penghargaan Serikat Perusahaan (SPS) 2017 di Millenium Hotel, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017) malam.

Di hadapan sekitar 30-an sesepuh dan pimpinan media massa cetak se-Nusantara, mantan eksekutif tiga raksasa komunikasi Indonesia, Telkomsel, Indosat dan XL-comindo ini mengaku "diperlakukan" laiknya reporter oleh panitia avent tahunan insan penerbit media cetak ini.

"Saya ini laiknya reporter yang dikejar-kejar sama redaktur menjelang deadline," ujarnya saat didaulat memberi sambutan, usai beri penghargaan ke-14 sesepuh surat kabar.

Kok bisa?

DIa bercerita, undangan kehadirannya di acara itu dimulai pukul 19.00 wita. namun, saat saat masih di perjalanan, panitia sudah menelepon dan mengingatkannya, agar segera tiba di venue. Acara belum dimulai tanpa kehadirannya.

Mantan Wakil Direktur PLN ini pun datang tepat waktu. Eh, ternyata, dia menunggu sekitar sejam, sebelum MC membuka acara.

"Eh, termyata acaranya dimulai hampir jam 8,"

Rudi lantas bercerita, semua menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK ini senantiasa diingatkan untuk disiplin. "Dulu-dulu itu, audiens yang menunggu menteri, sekarang menteri harus tak banyak protokoler, dan datang tepat waktu,"

RUdi menggambarkan, perubahan perilaku konsumsi informasi publik, selalu ingin cepat, update, tetap simpel, to the point dan akurat.

Dia berharap, industri media massa nasional mengikuti tren digital ini. "Dulu pembaca itu, buka lembar koran baca dari samping, generasi sekarang itu membaca scroll up scroll down," ujarnya laiknya orang membaca di smartphone.

Rudiantara menghadiri full rangkaian acara. Hampir sekitar 3 jam, dia menyaksikan pemberian penghargaan ke sekitar 120-an penghargaan dalam enam kategori. pertama anuegara life time achievment ke 14 sesepuh pers cetak, lalu Indonesia inhouse Magazine Awards (InMA), Indonesia Young Readers Awards (IYRA), dan penghargaan untuk media kampus, Indonesia Student Print Media Awards (ISPRIMA) 2017 dan Indonesia Print Media Awards (IPMA), kepada media cetak nasional dan regional, dan kita.

TIap kategori diberikan oleh satu pengurus SPS, Kepala Perpustakaan Nasional M SYarief Bando, dan termasuk Menkominfo Rudiantara.

"Pak Ketua Umum SPS (Dahlan Iskan) tak bisa hadir di tengah-tengah kita, ah kalian tahulah apa yang terjadi," ujar Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Ahmad Djauhar dalam sambutannnya sebelum beri penghargaan ketegori majalah.

DAhlan Iskan tak hadir karena, untuk kali ketiga ditetapkan jadi tersangka di kasus dugaan korupsi; kasus pengadaan mobil listrik, Rabu (1/2/2017) lalu.

"Dan tibalah kita pada puncak acara yang ditunggu-tunggu penghargaan IPMA 2017 dan kami minta Pak Menteri berkenan beri penghargaan," ujar pembawa acara.