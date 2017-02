LPM Profesi Raih Juara di Indonesia Student Print Media Awards 2017

Laporan Wartawan Tribun Timur Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar (UNM) berhasil menjadi salah satu pemenang pada 6th Indonesia Student Print Media Awards (ISPRIMA) 2017.

Penerimaan trophy penghargaan berlangsung pada malam anugerah Serikat Perusahaan Pers (SPS) di Hotel Millennium Sirih, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Pemimpin Redaksi LPM Profesi UNM, Nurul Fildzah Zatalini mengatakan, penghargaan ini diharapkan dapat melecut semangat kepengelolaan agar terus berinovasi dan menorehkan prestasi.

“Ini tentunya akan mendorong kita supaya lebih kreatif dan tetap berinovasi,” ujar mahasiswa Jurusan Matematika ini.

ISPRIMA merupakan ajang pemberian apresiasi bagi sampul muka (cover) pers mahasiswa terbaik se-Indonesia.

Sebanyak 78 entri sampul muka produk pers mahasiswa memperebutkan gelar juara. Jumlah entri tersebut melonjak dibandingkan tahun lalu dengan 58 entri.

LPM Profesi pun berhasil meraih Bronze Winner The Best of Sulawesi Non Magazine Category, pada ajang yang baru pertama kali mereka ikuti.

Kemenangan tersebut berasal dari Tabloid Edisi 199 dengan judul sampul “Gerilya Kandidat Rektor”.

Edisi tersebut mengangkat topik penyaringan calon rektor pada pilrek periode 2016-2020 lalu.

Sementara itu, Ketua Harian SPS, Ahmad Jauhar, dalam sambutannya menjelaskan, lembaga pers mahasiswa saat ini memiliki daya kompetitif yang tak kalah dengan media umum.

“Saat penjurian sudah dilihat bahwa lembaga pers sekarang tidak berhenti di tempat, bahkan semakin inovatif,” ungkapnya. (*)