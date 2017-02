Harga Tomat di Pasar Sentral Pangkep Naik, Ini Penyebabnya

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE - Harga tomat naik di Pasar Sentral, Jl Kubis, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulsel, Sabtu (4/2/2017).

Harga tomat naik Rp 4.000 per Kg menjadi Rp 8.000 ribu per Kg, sedangkan per kantongnya naik dari Rp 40 ribu ke Rp 80 ribu per kantong besar.

"Hujan sepekan di Pangkep menyebabkan stok tomat dari Pasar Terong kurang dan berimbas ke Pangkep," kata pedagang tomat Iwan kepada TribunPangkep.com, Sabtu (4/2/2017).

Iwan menambahkan, kenaikan harga tomat tidak mempengaruhi daya beli masyarakat.

"Meski naik tapi tetapji ada yang beli karena tomat itu termasuk menu sambal yang harus ada di rumah mereka," ujarnya.(*)