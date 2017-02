Endank Soekamti Siap Kejutkan 'B16Celebration' The Macz Man

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Puluhan ribu anggota kelompok suporter PSM, The Macz Man akan berkumpul di Anjungan Pantai Losari guna memeriahkan perayaan puncak Anniversary ke-16, Sabtu (4/2). Anniversary bertajuk B16Celebration ini mendatangkan Guest Star, band nyentrik asal Yogyakarta, Endank Soekamti.

Band yang digawangi Erix dan Dory ini akan menghentak The Macz Man dengan belasan lagunya. Saat bertandang ke Redaksi Tribun Timur Jl Cendrawasih, Jumat (3/2), Erix dan Dory mengungkapkan jika akan tampil maksimal dengan sejumlah kejutan-kejutan.

"Sampai sekarang ini kami belum buat list lagu, tapi diperkirakan ada belasan yang akan kami bawakan termasuk berbagai kejutan-kejutan spesial," ucap Erix.

Endang Soekamti mengatakan jika kehadirannya di Makassar merupakan kali ketujuh. Namun untuk pertama kalinya tampil di acara kelompok suporter sepakbola.

Meski demikian band yang nge-hits dengan lagu 'Semoga Kau di Neraka' mengaku beberapa kali tampil di acara komunitas suporter di kota Yogyakarta. Pada kesempatan itu ia berharap sepakbola bisa menjadi ajang pemersatu terutama bagi suporter.

"Bukan berbuat onar ataupun saling benci antar suporter satu dengan kelompok suporter lainnya,"kata Dory menimpali.

Om Uceng selaku penasehat Presiden The Macz Man yang hadir mendampingi Endank Soekamti menerangkan jika open stage akan dimulai Pukul 16.00 Wita dengan sejumlah band lokal. Yakni Macz Man Band, Bhulu Ayam, Game Over, Makassar Rocksteady, Ska With Klasik dan Art2tonic.

"Tak hanya itu duo komedian Tumming-Abu akan memandu acara ini, Endank Soekamti sendiri akan tampil sekitar Pukul 22.00 Wita," kata Om Uceng.

Anggota The Macz Man yang akan menghadiri perayaan puncak tak hanya dari Zona yang ada di Makassar. Bahkan The Macz Man Zona Jatim, Jayapura, Kaltim, dan Jabodetabek dipastikan akan hadir.