Promo Akhir Pekan
Beli 2 Es Krim Gratis 1 Es Krim di Alfamidi
Berbelanja dua pax Wall's Ice Cream SW Vanila dan Cokelat 80 ml turun harga dari Rp 14 ribu jadi Rp 10 ribu.
Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Produk es krim turut mendapatkan tawaran promo Jumat Sabtu Minggu (JSM) periode 3-5 Februari 2017.
Pantauan Tribun di Alfamidi Jl Mannuruki Raya, kecamatan Tamalate, Makassar, salah satu produk mendapat diskon adalah Wall's Ice Cream.
Bagi pengunjung yang berbelanja dua pax Wall's Ice Cream SW Vanila dan Cokelat 80 ml turun harga dari Rp 14 ribu jadi Rp 10 ribu.
Produk lainnya, Wall's Selected Cooki Cream Oreo seharga Rp 32 ribu, Wall's P.Pop Shaky Shake 150 ml seharga Rp 9.200, Wall's P.Pop Fruity Zap 69 ml seharga Rp 5.000, Wall's P.Pop Rainbow Power seharga Rp 3.600.
Wall's Selection Hersey seharga Rp 32 ribu, Wall's 3in1 Neopolitan 700 ml seharga Rp 37 ribu, Wall's 2in1 Choco and Vanila 700 ml seharga 37 ribu.
Produk Campina turut mendapat promo. Yaitu beli dua Concerto b.Cho Brw 115 ml, b.Cks 115 ml gratis satu produk yang sama.
Campina C Sjndar Mochacino dibanderol seharga Rp 9.000, Campina Sponge Bob Str Rp seharga Rp 4.800, Campina Hula Hula Cup Kopyor seharga Rp 7.000, Campina Cnt Bold M Berry seharga Rp 10 ribu. (*)