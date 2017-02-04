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HUT ke 13 Tribun Timur

Badko HMI Sulselbar: Tribun Timur Inspirasi Pemuda Sulsel

Badko HMI Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memberikan ucapan selamat HUT ke 13 Tribun Timur.

Badko HMI Sulselbar: Tribun Timur Inspirasi Pemuda Sulsel
mulyadi/tribun-timur.com
Tri Febrianto

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memberikan ucapan selamat HUT ke 13 Tribun Timur.

Sekretaris BADKO HMI Sulselbar, Tri Febrianto berharap Tribun Timur mengispirasi anak muda Sulsel.

"Semoga Tribun menjadi media yang mengispirasi pemuda Sulsel," katanya.

Ia pun berharap Tribun menyiapkan sebuah kolom untuk pemuda.

"Kan untuk siswa-siswi sudah ada, sebaiknya ada juga halaman untuk pemuda," katanya. (*)

Tags
HMI
Sulawesi Selatan
Tribun Timur
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas
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