HUT ke 13 Tribun Timur
Badko HMI Sulselbar: Tribun Timur Inspirasi Pemuda Sulsel
Badko HMI Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memberikan ucapan selamat HUT ke 13 Tribun Timur.
mulyadi/tribun-timur.com
Tri Febrianto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memberikan ucapan selamat HUT ke 13 Tribun Timur.
Sekretaris BADKO HMI Sulselbar, Tri Febrianto berharap Tribun Timur mengispirasi anak muda Sulsel.
"Semoga Tribun menjadi media yang mengispirasi pemuda Sulsel," katanya.
Ia pun berharap Tribun menyiapkan sebuah kolom untuk pemuda.
"Kan untuk siswa-siswi sudah ada, sebaiknya ada juga halaman untuk pemuda," katanya. (*)
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas