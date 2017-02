Tribun Timur Raih Silver di IPMA Awards

JAKARTA TRIBUN -- Harian Tribun Timur kembali meraih penghargaan dari Serikat Perusahaam Pers (SPS). Penghargaan itu adalah Silver Winner untuk kategori The Best of Sulawesi Newspaper Indonesia Print Media Awards (IPMA) 2017.

Tribun Timur meraih penghargaan untuk edisi cover 7 September 2016

Tahun lalu, pada event yang digelar sejak 2010 itu Tribun Timur meraih Bronze Winner di IPMA Award 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Februari 2016 lalu.

Seremoni penghargaan ini dihadiri Menteri Informasi dan Komunikasi Rudiantara, 14 tokoh senior pers Indonesia, Kepala Perpustakaan Nasional Syarief Bando, Ketua Harian SPS Indonesia Ahmad Djauhar, dan sekitar 210 pimpinan redaksi dan Pimpinan Perusahaan media massa dan penerbitan dari seluruh Indonesia.

Ketua Umum SPS Dahlan Iskan tidak hadir di acara malam ini. Inilah kali pertama pendiri Jawa Pos Ini absen di acara yang dihelat sejak 2010 ini.

Tropi dan piagam penghargaan diserahkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat SPS H Sofyan Lubis Kepada Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Thamzil Thahir, di Malam Penghargaan di Hotel Millenium, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017) malam.

Tahun ini ada empat kategori penghargaan yang diberikan Indonesia Print Media Award (IPMA), Indonesia inhouse Magazine Award (InMA), Indonesia Young Reader Award (IYRA), dan Indonesia Student Print Media Award (ISPRIMA).

Khusus untuk ISPRIMA, IYRA dan IPMA dibagi tujuh region; SUmatera, Jawa, Bali/Nusa Tenggara, Kalimantan. SUlawesi, dan Maluku/Papua