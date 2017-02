Disebut Jadi Muallaf Demi Nikahi Pramugari Cantik, Artis Yama Carlos Damprat Netizen

TRIBUN-TIMUR.COM - Hamba Ramanda atau Yama Carlos (35), aktor film "GARUDA 23 (I Leave My Heart in Lebanon)" kini telah mengakhiri masa pacaran dan menikah dengan seorang pramugari maskapai "plat merah" asal Indonesia, Arfita Dwi Putri.

Akad nikah mereka, entah berlangsung tanggal berapa sebab belum pernah diumumkan secara terbuka kepada publik melalui media sosial atau medium lain.

Namun, diduga berlangsung pada Juli 2016.

Hanya foto pernikahan mereka di-posting melalui akun media sosil Arfita pada Instagram @arfitadwip.

Dalam foto di-posting sejak Jumat (13/7/2017), tampak Yama mengenakan kemeja warna putih dibalut jas yang dipadu peci.

Sedangkan, Arfita tampak anggun mengenakan kebaya warna ungu.

Foto itu diberi caption, "Our another precious moments thanks to my bestie and best MUA @floritagardinia , kebaya by @yuniekarina #marriageceremony #solemnization #akadnikah #July2016 #verylatepost #moment."

Hashtag #akadnikah #July2016 diduga menjadi penanda waktu akad pernikahan mereka.

A photo posted by Arfita Dwi Putri (@arfitadwip) on Jan 12, 2017 at 8:00pm PST

Melihat posting-an foto itu, sejumlah pemilik akun langsung mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada mereka.