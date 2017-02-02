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FOTO: Talk Show Celebes Movement
Celebes Movement menggelar talkshow di Novotel Makassar, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Sulsel, Rabu (1/2/2017).
TRIBUN-TIMUR.COM -Celebes Movement menggelar talkshow di Novotel Makassar, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Sulsel, Rabu (1/2/2017).
Terlihat jadi narasumber Budayawan Alwy Rahman, Guru Besar Unhas Deddy Tikson, Dr Mardiana (Pakar Gender), Prof Marwan Mas (Guru Besar Hukum Unibos), Prof Hamid Paddu (Guru Besar Ekonomi Unhas), Prof Dr Marzuki (Guru Besar Ekonomi).
Terlihat juga dari jajaran Idris Manggabarani (Ketua Partai Gerindra Sulsel), Muh Aras (Ketua PPP Sulsel), Rusdin Abdullah dan Kadir Halid (Wakil Ketua Golkar Sulsel), Prof Jasruddin Malago (Direktur PPs UNM), Herman Heizer (Ketua HIPMI Sulsel).
Terlihat juga Khudri (Ketua Ombudsman Makassar), Abd Karim (Direktur Eksekutif LAPAR Sulsel), Asry Yusuf (Anggota Bawaslu Sulsel), Aktivis Pahir Halim. tribun timur/muhammad abdiwan