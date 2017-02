Di Warkop Sija Jeneponto, Mahasiswa Turatea Bahas Berita Hoax

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Ada beberapa cara membedakan situs online yang memuat berita hoax atau bohong dan berita fakta.

Cara itu disampaikan oleh alumni Stimik Dipanegara, A Agustinwati M, saat menjadi narasumber dialog media informasi di Warkop Dg Sija, Jl Sultan Hasanuddin, Kecamatan Binamu, Kamis (02/02/2017).

"Pertama, dengan memperhatikan websitenya, kita harus mampu membedakan web statis dan web dinamis," kata Agustiwati.

Website statis tidak memiliki data base, sedangkan website dinamis memiliki data base.

"Selanjutnya, kita perhatikan lisensi website apakah memakai dot co id, dot com atau go id," ujar wanita yang pernah menjuarai kontes robotik di Yogyakarta itu.

"Jika ingin melaporkan berita hoax, webnya dapat dialpor ke pengelola nama domain internet (pandi)," tuturnya.

Dialog media informasi ini diinisiasi oleh Ketua Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB-HPMT), Herman Destu.

Dihadiri sejumlah pemuda dari beberapa organisasi dan jurnalis di Jeneponto

Narasumber lain, Kabag Humas Pemkab Jeneponto M Nasuhang, Kasubag Humas Polres Jeneponto AKP Moh Wahyu, Seketaris Dinas Kominfo Jeneponto Saiful Mustamu dan Ketua KNPI Jeneponto Nurlewa Saad.