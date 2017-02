Polres Barru Limpahkan Perkara Pejabat Dinas PU ke Kejari

TRIBUNBARRU. COM, BARRU- Tim Penyidik Tipikor Polres Barru telah melimpahkan (tahap dua) berkas kasus dugaan korupsi dengan tersangka Yudi Asmoro Basuki (YA) ke Kejari Barru, Rabu (1/2/2017) pagi.

YA adalah kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Barru.

"Dia terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pembangunan taman, relief dan patung Colliq Pujie Kabupaten Barru tahun 2014," kata Kanit Tipikor Polres Barru Ipda Junardi kepada tribunbarru.com.

YA diduga melanggar pasal 2 ayat (1) sub pasal 3 UURI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dugaan kerugian negara Rp 714.800.000.

Sebelumnya, berkas perkara tersangka YA telah diteliti Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan telah dinyatakan lengkap atau P21.

"Selain YA, masih ada tersangka lain yang masih dalam tahap penyidikan dan akan segera dirampungkan berkas perkaranya guna dikirim ke JPU Kejari Barru,” kata Junardi. (*)