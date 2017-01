Musim Hujan, Harga Sayur Mayur Mulai Naik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harga sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik di sejumlah pasar dan toko di Makassar pada awal tahun ini. Ini jika dibandingkan harga akhir tahun 2016.

Ketua Asosiasi Suplier Toko Modern Makmur Mingko Selasa (31/1/2017) mengatakan salah satu faktor mulai naikknya beberapa harga bahan pokok terutama sayuran karena sudah memasuki.

Seperti harga kol naik dari 7 ribu per kilogram menjadi 10 ribu per kilogram. Hal sama juga dialami komoditi kentang. Harga Kentang saat ini Rp 13 ribu per kilogram, sebelumnya hanya Rp 10 ribu per kilogram.

Selain itu harga kacang panjang juga naik dari Rp 20 ribu per ikatnya menjadi Rp 40 ribu per ikatnya.

Sementara itu beras ketan hitam juga mengalami kenaikan dari Rp 18 per kg menjadi Rp 30 ribu per kg.

"Ini karena sudah memasuki musim hujan, pasokan berkurang terutama bahan pokok jenis sayuran," Jelas Makmur Mingko,