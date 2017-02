Maia Estianty Puji Istri Mario Teguh, Fans Murka, ‘Sekalian Foto Bareng Mulan’

TRIBUN-TIMUR.COM - Maia Estianty dikenal selama ini sebagai selebriti yang memiliki banyak fans.

Selain prestasinya, banyaknya fans tersebut tak lepas dari polemik kehidupannya dengan musisi Ahmad Dhani.

Bisa dibilang Maia adalah repsesentasi istri korban perempuan ketiga.

Namun, tiba-tiba Maia membuat fans fanatiknya murka.

Hal itu terjadi setelah ibunda Al Ghazali ini mengunggah foto bareng dengan Mario Teguh dan istrinya Linna Teguh.

Tak hanya foto barenga, Maia juga memuji pasangan ini setinggi langit.

Ia menyebut Mario dan Linna sebagai motivator yang mempunyai integritas.

“Always motivate each other. I am very proud to stand with the best MOTIVATOR in Indonesia Mr @marioteguh and his wife Mrs @linnateguh . Semua yang berdiri disini adalah manusia2 yang mempunyai integritas thd hidup dan pekerjaannya. Sister @miryamharyani (wanita tangguh) @diyen168 dan @sonia_wibisono #maiaestianty #diarymaia #motivator,” tulisnya.

Pernyataan inilah yang membuat fans Maia murka. Mereka menyebut Maia tak pantas memuji keluarga yang tak mengakui anak kandungnya dan perempuan perebut suami orang.

Bahkan ada yang kesal dan kecewa hingga menyuruh Maia sekalian foto bareng dengan istri mantan suaminya, Mulan Jamela.