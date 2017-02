Ini Perbedaan Pelayanan Kesehatan di Australia dan Indonesia

HANDOVER

Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Bosowa (Unibos) menggelar International Symposium di Auditorium Aksa Mahmud, Lt 9 Gedung II Unibos, Rabu (1/2/2017). Symposium tersebut mengangkat tema A Comparison Of Health Services Between Indonesia and Australia yang dihadiri sivitas Unibos dan mahasiswa Fakultas Kedokteran se-Kota Makassar.