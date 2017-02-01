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FOTO: Pembukaan IBB SMA Zion

Wakil Walikota Makassar Dr Syamsu Rizal Mi, membuka acara Zion Basket Ball Competition 2017, di Lapangan Basket Karebosi

FOTO: Pembukaan IBB SMA Zion - bzion1_20170201_232054.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Wakil Walikota Makassar Dr Syamsu Rizal Mi, membuka acara Zion Basket Ball Competition 2017, di Lapangan Basket Karebosi, Jl Kajolalido, Makassar, Rabu (1/2/2017). Turut hadir, Anggota DPRD Kota Makassar, William dan Wakil Ketua Yayasan SMA Zion, Jhon Wy.Tribun timur/muhammad abdiwan
FOTO: Pembukaan IBB SMA Zion - bzion2_20170201_232120.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Wakil Walikota Makassar Dr Syamsu Rizal Mi, membuka acara Zion Basket Ball Competition 2017, di Lapangan Basket Karebosi, Jl Kajolalido, Makassar, Rabu (1/2/2017). Turut hadir, Anggota DPRD Kota Makassar, William dan Wakil Ketua Yayasan SMA Zion, Jhon Wy.Tribun timur/muhammad abdiwan
FOTO: Pembukaan IBB SMA Zion - bzion3_20170201_232253.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Wakil Walikota Makassar Dr Syamsu Rizal Mi, membuka acara Zion Basket Ball Competition 2017, di Lapangan Basket Karebosi, Jl Kajolalido, Makassar, Rabu (1/2/2017). Turut hadir, Anggota DPRD Kota Makassar, William dan Wakil Ketua Yayasan SMA Zion, Jhon Wy.Tribun timur/muhammad abdiwan

TRIBUN-TIMUR.COM -Wakil Walikota Makassar Dr Syamsu Rizal Mi, membuka acara Zion Basket Ball Competition 2017, di Lapangan Basket Karebosi, Jl Kajolalido, Makassar, Rabu (1/2/2017).

Turut hadir, Anggota DPRD Kota Makassar, William dan Wakil Ketua Yayasan SMA Zion, Jhon Wy.Tribun timur/muhammad abdiwan

Tags
SMA Zion
Makassar
Syamsu Rizal
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas
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