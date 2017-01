Paket Valentine Four Points Rp 250 Ribu Per Orang

Hotel Four Points by Sheraton Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Berbagai penawaran menarik telah dipersiapkan berbagai pengelolaan hotel di Makassar menyambut bulan Februari.

Salah satunya adalah Hotel Four Points by Sheraton Makassar yang menyiapkan paket menarik menyambut bulan yang identik dengan hari kasih sayang ini.

Valentine’s Dinner Buffet bakal hadir di The Eatery Restaurant tepat di tanggal 14 Februari 2017 mulai pukul 19.00 Wita.

"Hanya dengan Rp 250.000 nett per orang, tamu dapat menikmati berbagai hidangan mulai dari hidangan pembuka seperti salad, sup dan masih banyak hidangan lainnya. Makanan yang manis manis akan disiapkan khusus oleh tim kulinari Four Points Makassar," ujar General Manager Four Points by Sheraton Makassar Lasta Arimbawa kepada Tribun, Selasa (31/1/2017).

Bagi Anda yang menginginkan suasana makan malam yang lebih romantis, Candle Light’s Dinner hadir di Swimming Pool area yang terletak di lantai 9 hotel.

Tamu merogoh kocek Rp 450.000 nett per orang, dapat menikmati hidangan lezat nan menggugah selera yang disajikan dalam konsep set menu. "Tamu menyempurnakan makan malam romantisnya dengan pemandangan kota Makassar yang begitu indah dari lantai 9," kata Lasta.

Ia menambahkan, pihaknya ingin menjadikan momen kasih sayang dapat dinikmati oleh semua orang. Dengan pilihan Valentine’s Dinner Buffet dan Candle Light’s Dinner akan menjadi pilihan yang tepat dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap tamu kami.

Selain berbagai hidangan lezat dan menggugah selera, Valentine’s Dinner Buffet dan Candle Light’s Dinner juga akan dilengkapi live music entertainment yang akan hadir dengan membawakan lagu-lagu cinta.

Tidak ketinggalan, lanjut Lasta, untuk lebih menjadikan momen kasih sayang begitu berbeda, tamu dapat mnikmati gratis chocolate praline serta gratis photobooth.

Berbagai promo menarik juga telah dipersiapkan oleh Four Points Makassar. Misal diskon mulai 20 persen semua jenis kartu kredit. Serta diskon 15 persen bagi tamu SPG member.

Untuk informasi dan reservasi bisa menghubungi (0411) 8099 999. (*)