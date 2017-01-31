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Ini Struktur Pengurus Demokrat Sulsel

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel

Ini Struktur Pengurus Demokrat Sulsel
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Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menyerahkan surat keputusan komposisi dan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di Jakarta, Senin (30/1/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel Periode 2016-2021 mendatang, Senin (30/1/2017) kemarin.

Dalam SK, Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah selaku ketua, Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal MI sebagai sekretaris, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel Selle KS Dalle, Ketua Bappilu Demokrat Sulsel.

Berikut struktur pengurus DPD Demokrat Sulsel Periode 2016-2021.

*Majelis Partai Daerah
+Reza Ali (ketua)
-Ni'matullah (wakil ketua)
-Erwin Hatta Sulolipu (wakil ketua)
+Andi Arief Bulu (sekretaris)
+anggota
-Akhmad Mattingara
-Prof Rahmat
-Prof Muh Arief
-Prof Andi Lolo
-Mustafa Genda
-Gani
-Ali Hanafi
-Sitti Supeni
-Nuraeni Ma'mur

*Dewan Pimpinan Daerah
+Ni'matullah (ketua)
+wakil ketua
-Andi Irwan Patawari
-Yuza Rasyid Ali
-Ikrar Kamaruddin
-Aerin Nizar
-Januar Jauri Darwis
-Hidayat Hafied
-Haidar Madjid
-Soewarno Sudirman
-Ina Nur Syamsina Aroeppala

+Syamsu Rizal MI (sekretaris)
+wakil sekretaris
-Satrina Ganda Mangiri
-Nupri Basri
-Endre Mallantik Cecep Lantara
-Syahrir
-Surya Bobby
-Hendrawaty Barung
-Djasmuddin
-Azizah Irma Wahyudianti Irwan

+Kahar Kantao (bendahara)
+wakil bendahara
-Abdul Rahman
-Aris Muhammadia
-Satria Madjid
-Ridwan Jabir Patiwiri
-Cecep Iwan Setiawan
-Nurlinda Salengke
-Andi Inda Ria
-Riyanti Nasief
-Ardiyani Rasyid

+Selle KS Dalle (ketua Bappilu)
+Rudiansyah Patopoi (sekretaris)
+wakil ketua
-Japri Yacob Timbo
-Muhammad Syafii Hasan
-Lukmanul Hakiem
-Agus Anwar Moka
-Fadriaty AS Enceng

Tags
Demokrat
Sulawesi Selatan
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Ina Maharani
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