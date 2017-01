Bela Karyawan, Bos Google Tentang Presiden Amerika

MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM-Ribuan karyawan perusahaan IT, Google, menggelar demonstrasi menolak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Selasa (31/02/2017).

Trump melarang warga dari tujuh negara Muslim besar di dunia masuk ke kawasan Amerika Serikat.

2.000 karyawan turun aksi bersamaan di tiga titik yakni kantor utama di Mountain View California, New York, dan Seattle.

Ribuan karyawan Google menggelar aksi demonstrasi menentang Trump di kantor utama di Mountain View, California

Tidak tanggung tanggung, demonstrasi dihadiri langsung Chief Executive Officer (CEO) Google Sundar Pichai dan Co-Founder Google Sergey Brin.

Dikutip Tribuntimur.com dari Tech Crunch, Pinchai mengaku mengkhawatirkan nasib karyawan dan keluarganya yang bekerjadi di Google saat ini.

“Kami kecewa dengan aturan ini. Berdampak besar karena bisa membatasi karyawan Google berikut keluarganya,” katanya.

Selain itu, dia berharap Amerika Serikat kembali menjadi negara yang “ramah” menerima keragaman untuk kebaikan bersama.

Terutama hubungannya dengan peningkatan kualitas karyawan dan perusahaan yang pada akhirnya akan mengangkat nama Amerika Serikat juga.

“Jika aturan ini berlaku, kami akan kesulitan membawa orang orang yang bertalenta (dari 7 negara muslim) masuk ke Amerika. Padahal semakin banyak talenta berbakat dari berbagai negara yang jika disatukan akan menjadi kekuatan besar dunia teknologi,” katanya.

Donald J Trump

Brin mengatakan tidak ada alasan membenarkan keputusan tersebut karena alasan teror yang terjadi akhir akhir ini.

“Saya datang ke Amerika Serikat saat berumur enam tahun dari Uni Soviet. Meski saat itu Uni Soviet merupakan musuh utama Amerika (mengembangkan senjata nuklir), kami tetap disambut baik,” katanya.

Sebelumnya, Trump melarang warga dari tujuh negara yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman untuk memasuki AS selama 90 hari, sebelum akan diberlakukan peraturan baru yang lebih ketat dalam proses pemberian visa.

Peraturan itu ternyata sudah diterapkan saat ini dan beberapa orang dari negara itu sudah kesulitan masuk AS. Beberapa dilarang masuk pesawat yang akan terbang di AS dan ada yang diinterogasi setibanya di bandara AS. (*)