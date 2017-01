Syahrul Sindir Menteri di Depan Mendagri Tjahjo Kumolo

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menilai beberapa kebijakan pemerintah pusat justru melemahkan semangat otonomi daerah.

“Hadirin pasti lebih tahu apa yang saya maksudkan,” kata Syahrul saat berbicara sebagai narasumber pada pembekalan pejabat eselon I, II, III, dan IV lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (30/1/2017).

Bertempat di Kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Mengutip rilis yang dikirimkan Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Devo Khaddafi, beberapa menit lalu, acara ini turut dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo.

“Yang ideal itu adalah local problem must be solved by local solution. Di situlah, peran gubernur selaku wakil pemerintah di daerah atau tangan kanan mendagri di daerah,” kata Syahrul.

Jangan malah kementerian lain tanpa sadar menurunkan wibawa dan peran gubernur di daerah.

Ia mencontohkan kunjungan atau sidak beberapa menteri ke daerah tanpa koordinasi dengan gubernur. Menurutnya hal itu adalah praktik berpemerintahan yang agak keliru.

“Bahkan menurut saya kurang etis. Masak sih masuk rumah orang tanpa sepengetahuan tuan rumah,” sindir Syahrul seperti dikutip dari rilis. (*)