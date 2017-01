Libur Imlek, Aston Raih Okupansi 70 Persen

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel Aston Makassar mencatat okupansi atau tingkat keterisian kamar selama periode Imlek 2568 Jumat hingga Minggu (27-29/1/2017) sekitar 70 persen.

Hal tersebut dipaparkan Marcom Hotel Aston Makassar, Tri Hastuti Caisari kepada tribun-timur.com, Senin (30/1/2017).

"Tahun ini kami mencatat okupansi sekitar 70 persen dari total kamar yang tersedia. Antusiasme masyarakat cukup besar merayakan Imlek di hotel karena beragam promo," ujarnya.

Keterisian kamar sekitar 70 persen dapat diraih lantaran paket spesial yang dikemas hotel bintang empat ini.

Aston Makassar menghadirkan paket Year of The Roaster Package selama bulan Januari 2017 dengan harga menginap Rp 650 ribu per malam.

Hotel ini berlokasi di Jl Sultan Hasanuddin Makassar. (*)