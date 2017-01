VIDEO: Massa Anggeraja Enrekang Amuk Dua Maling Bersaudara, Polisi Kewalahan

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- Dua maling, HB (29) dan HD (21), yang menggasak aset SMK 4 Anggeraja, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sabtu (28/1/2017) malam, diamuk massa.

Kedua pelaku sempat melarikan diri dengan mengunakan mobil Daihatsu Xenia berwarna putih nomor polisi DP 1282 CG.

Mereka dikejar warga dan akhirnya pelaku menabrak mobil pick up yang terparkir di bahu jalan daerah Malauwe, Kelurahan Tuara, Kecamatan Enrekang.

Pelaku kemudian berlari ke satu rumah warga untuk bersembunyi.

Namun massa dan personel Polres Enrekang sigap menangkap para pelaku.

Polisi sempat kewalahan mengamankan akibat banyaknya warga yang mengepung dan ingin melampiaskan pukulan.

"Setelah dapat informasi ada terduga pelaku pencurian yang melarikan diri, kami sudah kerahkan 30 personel ke beberapa titik untuk lakukan penghadangan mobil tersebut dan akhirnya berhasil," kata Kabag Sumda Polres Enrekang, Kompol HA Asis Padda, kepada tribunenrekang.com, Minggu (29/1/2017).

Kompol Asis Padda menyebut kedua pelaku bersaudara kandung.

Mereka adalah warga Ujung Baru, Kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo.

Pelaku diketahui sudah tiga kali melakukan aksi serupa di wilayah hukum Polres Enrekang.

Saat ini pelaku ditahan di Markas Polres Enrekang.

Barang bukti berupa brankas dan beberapa alat elektronik yang diduga hasil curian mereka.

Berikut barang bukti pencurian yang diamankan polisi dari tangan HB dan HD:

1. Satu unit Laptop merk Asus,

2. Dua unit Laptop merk Lennovo,

3. Satu tabelet merk Advan,

4. Satu Komputer pc All in one, merk Lennovo, warna putih,

5. Satu unit TV Lcd merk Ikedo warna Hitam

6. Satu unit Proyektor putih merk Epson,

7. Satu unit Proyektor Hitam merk Benq,

8. Dua unit Proyektor Hitam merk Acer,

9. Satu Buah Keyboard merk Yamaha

10. Satu Buah Ampli merk FLT

11. Satu Brangkas

12. Dua Buah layar Proyektor merk Infokus

13. Satu Buah hard disk.

14. Satu Buah Badik / Parang

15. Uang tunai sebesar Rp 1.306.000,-