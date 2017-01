Sosis, Daging Ayam dan Bakso Turun Harga di Lotte Mart MP

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anda pecinta sosis dan nugget ayam? Datang saja ke Lotte Mart Mal Panakkukang Makassar.

Toko ritel ini menggelar promo spesial turun harga untuk sejumlah produk sosis, nugget, dan bakso.

Sosis sapi curah misalnya, per 100 gram ditawarkan seharga Rp 6.250 turun menjadi Rp 5.750, sosis sapi curah juga dibanderol harga yang sama.

Bakso sapi per 100 gram ditawarkan seharga Rp 8.250 turun menjadi Rp 7.590, Chicken Nugget per 100 gram dibanderol Rp 6.800 turun menjadi Rp 6.500.

Otak-otak ikan per 100 gram dibanderol seharga Rp 5.250 turun menjadi Rp 4.590, otak-otak ikan pedas per 100 gr ditawarkan seharga Rp 4.500 turun menjadi Rp 4.250.

Ayam broiler per ekor dibanderol seharga Rp 28.900 turun menjadi Rp 26.500, ayam broiler utuh per 100 gram dibanderol seharga Rp 4.250 turun menjadi Rp 3.980, ayam kampung asli per ekor dibanderol seharga Rp 55.900 turun menjadi Rp 48.500.

Dada ayam utuh per 100 gr dibanderol seharga Rp 5.85 turun menjadi Rp 5.250, paha bawah ayam seharga Rp 6.390 per 100 gram dibanderol seharga Rp 5.990. (*)