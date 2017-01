Nginap dan Rayakan Imlek di Aryaduta, Hanya Rp 1,485 Juta Per 2 Malam

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Momentum tahun baru Imlek turut dimanfaatkan manajemen Hotel Aryaduta Makassar menjual paket kamar kepada tamu.

Hotel di kawasan pantai Losari ini menawarkan paket menginap Rp 825 ribu nett per malam, Rp 1,485 juta nett per dua malam, dan Rp 1,999 juta nett per tiga malam untuk tipe kamar Superior.

"Paket tersebut sudah termasuk makan pagi untuk dua dewasa dan dua anak-anak, gratis penggunaan kolam renang, pusat kebugaran dan sauna yang berlaku hingga 6 Februari 2017," kata Public Relation Aryaduta, Fahrunnisa kepada Tribun, Jumat (27/1/2017).

Perayaan Imlek kali ini bertepatan pada weekend, jadi tamu dapat merayakan Imlek bersama keluarga sekaligus menghabiskan akhir pekan ala hotel berbintang. Tamu juga diberi kesempatan mencabut angpao saat check-in. (*)