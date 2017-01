FOTO: HUT ke-16, The Macz Man Gelar Donor Darah

Tiga anggota The Macz Man melakukan donor darah di atas bus yang disiapkan oleh palang Merah Indonesia Kota Makassar di sekitar area flyover makassar Jl Urip sumiharjo Makassar, Jumat (27/1/2017).

TRIBUN-TIMUR.COM-Tiga anggota The Macz Man melakukan donor darah di atas bus yang disiapkan oleh palang Merah Indonesia Kota Makassar di sekitar area flyover makassar Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (27/1/2017). Kegiatan Donor Darah ini di gelar oleh soporter Kreatif Makassar, The Macz Man dalam rangka ulang tahunnya yang ke 16. Sebanyak 1000 kantong darah akan menjadi target yang dicanangkan Pengurus Besar the Macz Man tahun ini. tribun-timur.com/Ocha Alim