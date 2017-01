Beli Es Krim Dapat Hadiah Es Krim di Hypermart MP

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anda pecinta es krim? Jika ingin mencari tempat belanja yang menawarkan ragam produk serta varian ses krim, tak ada salahnya berjalan-jalan ke Hypermart Mal Panakkukang.

Pusat perbelanjaan ini tengah menawarkan promo es krim adalah Hypermat dengan tagline So Much More.

Pantauan tribun-timur.com di Hypermart Mal Panakkukang, Jumat (27/1/2017), pelanggan yang berbelanja dua pcs Miami Ice Cream 1 liter seharga Rp 29.782 akan mendapat hadiah es krim Miami 500 ml.

Kemudian bagi Anda yang berbelanja Wall's Ece Extra Creamy Megapolitan ditawarkan seharga Rp 25.200 turun harga menjadi Rp 17.640, Wall's Ice Extra Creamy Vanchoco seharga Rp 25.200 turun menjadi Rp 17.640.

Diamond Es Krim Vanilla 700 ml dibanderol seharga Rp 38.500 Campina Megapolitan 350 ml ditawarkan seharga Rp 25 ribu, Campina Ice Hula Hula 700 ml ditawarkan seharga Rp 38 ribu.

Hagaen Dazs Ice Cream Chocolate 100 ml ditawarkan seharga Rp 47.900, Haagen Dazs 473 ml dibanderol seharga Rp 285 ribu, Wall's Ice Selec Hershey 110 ml seharga Rp 33.500. (*)