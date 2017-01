Jl Jipang Raya Butuh Saluran Air

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR-Kpd Yth Bpk Walikota Makassar,Kami warga jl. jipang raya sekitar perumahan villa megasari sangat mengharapkan agar saluran got di sisi kiri tempat kami bisa segara di gali karena kalau turun hujan sedikit saja langsung ada genangan air yg lama skali surut akibat got yg tdk berfungsi. Terima Kasih.

Jawaban

Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan. Dengan ini kami sampaikan, kami akan segera penjadwalan yang dilanjutkan dengan pengerukan drainase di lokasi yang dimaksud. Sebagai i formasi tambahan bahwa sebelum musim penghujan tiba, satgas drainase PU sudah melakukan pengangkatan sedimen di sejumlah got dan drainase. Semoga pengerukan atau pengangkatan sedimen bisa berjalan lancar sehingga aliran air juga lancar.

Muh. Fuad Aziz

Kepala Bidang Bangunan Air Dinas PU Kota Makassar