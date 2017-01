Ini Kabar Terbaru Kasus Dugaan Korupsi Kadis PU dan SDA Bone

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG TIMUR - Berkas perkara antan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (DPU- SDA) Kabupaten Bone Sudirman yang ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Bone belum rampung.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bone Abd. Malik mengatakan berkas Sudirman dalam tahap perbaikan.

"Berkasnya masih tahap perbaikan, masih ada yang perlu diperbaiki penyidik Polres Bone, sudah dua kali berkasnya bolak balik Polres-Kejaksaan," kata Abd Malik di Kantor Kejaksaan Negeri Bone, Jl. Yos Sudarso, Kecamatan Tanete Riattang Timur.

"Mudah-mudahan secepatnya bisa fix dan bisa dilimpahkan ke pengadilan," tambah Abd. Malik yang ditemui tribunbone.com.

Sudirman ditetapkan tersangka dugaan korupsi kegiatan Swakelola Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Dinas PU dan SDA Kab Bone tahun 2014 dengan anggaran Rp Rp 4, 22 miliar.

Hasil dari gelar perkara Polres Bone kegiatan swakelola pemeliharaan rutin jalan dan jembatan terdapat kerugian negara Rp 225 juta.

Gelar perkara kasus Dinas PU dan SDA Bone dilaksanakan di Mapolda Sulsel, Rabu (28/12/2016) lalu.

Pemkab Bone juga sudah memberhentikan sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Sumber Daya Air (SDA) Bone, Sudirman, dari jabatannya.

Sudirman terancam penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun sesuai pasal 2 ayat (1) sub pasal 3 UU no 31 tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001, tentang pemberantasan TPK jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.