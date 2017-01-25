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SK Sudah Keluar, Ini Struktur Pengurus DPD II Golkar Makassar

Rapat tersebut dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel HM Nurdin Halid dan dihadiri sejumlah pengurus DPD Golkar Sulsel.

SK Sudah Keluar, Ini Struktur Pengurus DPD II Golkar Makassar
MUH ABDIWAN
Aru dan Abd Wahab berfoto bersama Idrus Marham. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel menggelar rapat pleno di Sekretariat DPD I Golkar Sulsel, Jl Bottolempangeng, Makassar, Rabu (25/1/2017).

Rapat tersebut dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel HM Nurdin Halid dan dihadiri sejumlah pengurus DPD Golkar Sulsel.

Dalam rapat, NH akronim HM Nurdin Halid didampingi Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel HM Roem, Abdillah Natsir (sekretaris), Arfandi Idris (ketua korbid kepartaian), Kadir Halid (ketua Bappilu), dan Rusdin Abdullah (ketua bidang kesra).

Selain membahas evaluasi struktur pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel yang tidak aktif. Golkar Sulsel melalui Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel HM Roem juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Golkar Makassar kepada Ketua DPD II Golkar Makassar Farouk M Betta.

"Alhamdulillah SK sudah keluar, tadi diserahkan langsung sama ketua harian (HM Roem) di Sekretariat DPD Golkar Sulsel," kata Ketua DPRD Kota Makassar ini, Rabu (25/1/2017) malam. (ziz)

Berikut komposisi dan personalia DPD II Partai Golkar Makassar
-Farouk Mappaseling Betta (ketua)
-Mahmud Nuhung (ketua harian)
-Abdul Wahab Tahir (sekretaris)
-Rahman Pina (Bendahara)

Tags
Golkar
Makassar
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Ina Maharani
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