SK Sudah Keluar, Ini Struktur Pengurus DPD II Golkar Makassar
Rapat tersebut dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel HM Nurdin Halid dan dihadiri sejumlah pengurus DPD Golkar Sulsel.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel menggelar rapat pleno di Sekretariat DPD I Golkar Sulsel, Jl Bottolempangeng, Makassar, Rabu (25/1/2017).
Rapat tersebut dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel HM Nurdin Halid dan dihadiri sejumlah pengurus DPD Golkar Sulsel.
Dalam rapat, NH akronim HM Nurdin Halid didampingi Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel HM Roem, Abdillah Natsir (sekretaris), Arfandi Idris (ketua korbid kepartaian), Kadir Halid (ketua Bappilu), dan Rusdin Abdullah (ketua bidang kesra).
Selain membahas evaluasi struktur pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel yang tidak aktif. Golkar Sulsel melalui Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel HM Roem juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Golkar Makassar kepada Ketua DPD II Golkar Makassar Farouk M Betta.
"Alhamdulillah SK sudah keluar, tadi diserahkan langsung sama ketua harian (HM Roem) di Sekretariat DPD Golkar Sulsel," kata Ketua DPRD Kota Makassar ini, Rabu (25/1/2017) malam. (ziz)
Berikut komposisi dan personalia DPD II Partai Golkar Makassar
-Farouk Mappaseling Betta (ketua)
-Mahmud Nuhung (ketua harian)
-Abdul Wahab Tahir (sekretaris)
-Rahman Pina (Bendahara)