Loyalis Supomo Guntur dan Haris YL Ini Terlempar dari Golkar Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar, Andi Hasir tak masuk dalam jajaran kepengurusan Golkar Makassar Farouk M Betta cs.

Selain itu, beberapa pengurus eks Supomo Guntur dan Haris Yasin Limpo yang tak masuk lagi pengurus harian yakni Rifad Suaib (mantan Wakil Ketua/mantan Direktur PDAM Makassar).

Asmaeny Azis (Mantan Wakil Ketua), Muh Ashar (mantan Wakil Ketua), Saenab Asmar (mantan Wakil Sekretaris), Kahar Gani (mantan Wakil Sekretaris), Andi Sugeng Mappanyompa (mantan wakil sekretaris), Taufik Arifin (mantan wakil sekretaris).

Selain itu, Tamrin AT (mantan wakil sekretaris), Said Amin (mantan Wakil sekretaris), Said Idris (mantan Wakil Sekretaris), Rusmayani Nur (mantan wakil sekretaris) juga tak masuk.

Sebelumnya, Aru menerima SK kepengurusan Golkar Makassar dari Ketua Harian DPD Partai Golkar Sulsel M Roem dalam rapat pleno pengurus Golkar Sulsel di Kantor Golkar Sulsel, Jl Boto Lempangan, Rabu (25/1/2017). (*)