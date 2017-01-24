VIDEO: Nurdin Halid Bahas Golkar di Warkop Sahabat Pangkep
Nurdin Halid bersama pengurus transisi Golkar Sulsel M Roem (ketua DPRD Sulsel ) dan Arfandy Idris.
TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE- Ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid saat mampir ke Warkop Sahabat Simpang Lima, Kecamatan Pangkajene, Pangkep, Selasa (24/1/2017).
Nurdin Halid bersama pengurus transisi Golkar Sulsel M Roem (ketua DPRD Sulsel ) dan Arfandy Idris.
Ketua Golkar Pangkep Syamsuddin A Hamid yang juga bupati Pangkep menyambut Nurdin cs.
Nurdin cs mampir di Pangkep untuk kemudian ke Kabupaten Sidrap membuka Musda DPD II Golkar Sidrap. (*)
Baca Juga
-
Setelah Reski, Giliran Bendum Golkar Hengkang ke NasDem
-
Tagline Baru NH Jadi Viral di Pengurus Golkar dan Media Sosial
-
Wakil Bendahara Golkar Sidrap ke Nasdem, Ini Tanggapan Golkar Sulsel
-
Jam Kerja, PNS Ikut Sambut Nurdin Halid di Warkop Pangkep
-
Nurdin Halid Disambut Pabentor Pangkep: Maju Ki Pak NH
Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali
Editor: Ilham Mangenre