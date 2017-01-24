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VIDEO: Nurdin Halid Bahas Golkar di Warkop Sahabat Pangkep

Nurdin Halid bersama pengurus transisi Golkar Sulsel M Roem (ketua DPRD Sulsel ) dan Arfandy Idris.

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE- Ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid saat mampir ke Warkop Sahabat Simpang Lima, Kecamatan Pangkajene, Pangkep, Selasa (24/1/2017).

Nurdin Halid bersama pengurus transisi Golkar Sulsel M Roem (ketua DPRD Sulsel ) dan Arfandy Idris.

Ketua Golkar Pangkep Syamsuddin A Hamid yang juga bupati Pangkep menyambut Nurdin cs. 

Nurdin cs mampir di Pangkep untuk kemudian ke Kabupaten Sidrap membuka Musda DPD II Golkar Sidrap. (*)

Tags
Nurdin Halid
Pangkep
Golkar
Syamsuddin A Hamid
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Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali
Editor: Ilham Mangenre
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