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Makassar

NH ke Kampung RMS, Ini Agendanya

Musda DPD Partai Golkar Sidrap digelar pascamundurnya Bupati Sidrap Rusdi Masse sebagai ketua sekaligus kader beringin.

NH ke Kampung RMS, Ini Agendanya
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid (kanan) berdiskusi dengan sejumlah simpatisan dan kader Golkar terkait pencalonan dirinya sebagai bakal calon Gubernur Sulsel 2018, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (23/1/2017). Mantan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid mendapat dukungan penuh dari DPD Partai Golkar Sulsel sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan pada Pilkada serentak tahap ke-3 2018 mendatang. tribun timur/muhammad abdiwan 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Sidrap akan memilih ketua baru melalui Musyawarah Daerah (Musda), Selasa (24/1/2017) hari ini.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, HM Nurdin Halid didampingi sejumlah elite partai Golkar Sulsel dijadwalkan hadir.

Musda DPD Partai Golkar Sidrap digelar pascamundurnya Bupati Sidrap Rusdi Masse sebagai ketua sekaligus kader beringin.

Kini RMS akronim nama Rusdi Masse dipercayakan oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Dharma Paloh memimpin partainya di Sulsel.

Ketua DPRD Sidrap, Zulkifli Zain yang sebelumnya mengaku tidak maju di musda mencatatkan dirinya sebagai calon pertama, setelah berkas pencalonannya disetor ke panitia.

Sementara Wakil Bupati Sidrap, Dollah Maddo yang disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti RMS belum menyetor berkas pendaftarannya ke panitia.(*)

Tags
Nurdin Halid
Golkar
sidrap
Rusdi Masse
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Anita Kusuma Wardana
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