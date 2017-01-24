NH ke Kampung RMS, Ini Agendanya
Musda DPD Partai Golkar Sidrap digelar pascamundurnya Bupati Sidrap Rusdi Masse sebagai ketua sekaligus kader beringin.
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Sidrap akan memilih ketua baru melalui Musyawarah Daerah (Musda), Selasa (24/1/2017) hari ini.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, HM Nurdin Halid didampingi sejumlah elite partai Golkar Sulsel dijadwalkan hadir.
Musda DPD Partai Golkar Sidrap digelar pascamundurnya Bupati Sidrap Rusdi Masse sebagai ketua sekaligus kader beringin.
Kini RMS akronim nama Rusdi Masse dipercayakan oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Dharma Paloh memimpin partainya di Sulsel.
Ketua DPRD Sidrap, Zulkifli Zain yang sebelumnya mengaku tidak maju di musda mencatatkan dirinya sebagai calon pertama, setelah berkas pencalonannya disetor ke panitia.
Sementara Wakil Bupati Sidrap, Dollah Maddo yang disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti RMS belum menyetor berkas pendaftarannya ke panitia.(*)
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