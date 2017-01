Sepatu Jenis Ini Paling Digemari Gadis-gadis di Bulukumba

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

BULUKUMBA, TRIBUN - Sejumlah pemilik toko sandal dan sepatu di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa jenis sepatu sandal untuk kaum remaja di Bulukumba paling dimininati adalah jenis spon hak tinggi dan tali tiga dimensi.

Harga tersebut mulai Rp 90 ribu per pasang hingga Rp 150 ribu. Bahan dari pelastik jeli dan beludru. Jenis sepatu ini paling banyak ditemui di Pasar Sentral Bulukumba.

"Tiga jenis itu paling diminati para remaja wanita," kata pemilik Istana Sandal di Pasar Sentral Bulukumba, Khusnul Khatimah, Senin (23/1/2017).

Di Bulukumba juga terdapat toko sandal di sepanjang Jl Samratulangi Bulukumba dan Kompleks Eks Pasar Tua Bulukumba.

Selain itu juga terdapat di Mal Mega Zanur poros Bulukumba-Sinjai. Harga sandal dan sepatu untuk usia remaja mulai dari harga Rp 100 an ribu per pasang di tempat itu hingga ada Rp 300 ribu per pasang. (*)

Pemilik Toko Istana Sandal Khusnul Kahatimah