STIKes Mega Rezky Gelar Seminar Internasional dan Workshop Kesehatan

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - STIKes Mega Rezky selaku pelopor penyelenggara pendidikan kesehatan menggelar Seminar International dan Workshop Kesehatan di Ballroom Diamond Mall Panakukkang Makassar, Jl Boulevard Makassar, Minggu (22/1/2017).

Kegiatan tersebut terlaksana atas kerjasama STIKes Mega Rezky Makassar dengan Saint Paul Univesiry Philipipines dan dibuka langsung oleh Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar, Supriyadi SKom MT DIT.

Panitia pelaksana menghadirkan narasumber masing-masing, Prof Dr Her Nat, Hj Marianti Manggau Apt, Andi Imam Arrudhana SGr MPH, Dr Agussalim SKp MSN MST DNS, Dr dr Ema Alasiry SpA(K), Prof Dr MA Elizabeth C BAUA MSN MST DSN.

Kegiatan dengan tema Cancer Early Detection and Treatment O1 Obesity in Children tersebut diawali dengan Penandatanganan MoU antara STIKes Mega Rezky Makassar dengan Saint Paul University Philipines dengan Akper Fatimah Pare-pare.

Ketua STIKes Mega Rezky Makassar Prof Dr H Rusli Ngatiming MPH berharap kegiatan seminar tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat disimak dengan baik dari pemateri sehingga dapat diaplikasikasikan dalam rangka peningkatan derajat dan mutu pendidikan kesehatan.

MoU kerjasama dengan Saint Paul University Philipina ini sudah yang kedua kali, setelah sebelumnya berjalan 5 tahun.

Kegiatan tersebut dibagi dalam dua sesi yang dihadiri ratusan peserta dari dosen, mahasiswa serta pemerhati kesehatan dalam wilayah Sulawesi Selatan.

Sesi pertama kegiatan Seminar International Kesehatan dan Workshop di bawakan, Prof Dr MA Elizabeth C Bua MSN MST DSN dengan judul Cancer Care Management of Chidhood obesity In the Philippines dari Saint Paul Uneversity Philippines dan dipandu oleh Dr Agussalim S Kp MSN MST DSN dosen STIKes Mega Rezky Makassar yang juga alumni dari Saint Paul Universty Philippines.

Sesi kedua dibawakan oleh Andi Imam Arudhana dengan judul Childhood Obsesity From Evidence to Policy dan sesi ketida dibawakan oleh Prof Dr rer nat Hj Marianti A Manggau Apt dengan judul Herbal Medicine for Pediatric Malignancies dan materi terakhir dibawakan oleh Dr Agussalim dengan judul Phylosopy Perawatan Paliatif.(*)