Putri Tionghoa Ini Ingin Seimbangkan Karir dan Akademiknya

Laporan Wartawan Tribun Timur Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perayaan Imlek tahun 2017 akan segera datang. Momen pergantian tahun baru dalam kalender Cina tersebut menjadi momen yang selalu dinanti, khususnya bagu mereka yang merupakan keturunan Tionghoa.

Melfany Claudia Hartono Liong salah satunya. Wanita kelahiran Makassar, 26 April 1998 ini juga selalu menanti datangnya hari Imlek.

Peraih the best talent Putra Putri Tionghoa 2014 ini menganggap hari Imlek adalah momen di mana segala sesuatu harus dimulai dengan yang baru dan harapan yang baik.

"Imlek itu adalah suatu tahun yang baru di mana kita memulai tahun yang baru dengan harapan yang baik. Misalnya kesehatan yang lebih baik, rejeki yang melimpah dan sukses dalam segala hal," kata Wanita yang pernah mengikuti Kontes Mamamia hingga ke Jakarta ini.

Melfany yang ditemui beberapa waktu lalu di Trans Studio Mall (TSM) Makassar berharap, tahun baru Imlek kali ini, ia bisa lebih sukses dalam berkarir.

Selain berkarir, mahasiswi di Universitas Atmajaya Makassar ini juga berharap dapat selalu menyeimbangkan karir dengan akademiknya.

"Harapan saya bisa lebih sukses dalam karier, dan juga tentunya saya bisa terus menyeimbangkan karier dan pelajaran akademik saya," kata dia.

Melfany yang merupakan alumni Putra Putri Tionghoa ini juga berpesan kepada generasi muda Makassar agara bisa mengembangkan bakatnya, dan menunjukkan kepada khalayak.

"Selalau tampil percaya diri dan beranikan diri untuk berkompetisi pada ajang-ajang yang dapat mengasah bakat kita, salah satunya ajang Puputi, atau ajang-ajang lainnya," tutupnya.

Selain sebagai The best talent Putra Putri Tipnghoa 201, Melfany telah memperoleh berbagai prestasi seperti The Best Talent TSM ICON 2015, Juara 1 Tangga Bintang TVRI Makassar 2014, Juara 1 Celebes Talent tahun 2014, dan Juara 1 tangkai lagu keroncong Peksimida tahun 2015. (*)