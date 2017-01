Puspasari Bridal Tawarkan Paket Wedding Seharga Rp 27,5 Juta di Wedding Lelang Swiss-belinn

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Manajemen Hotel Swiss-belinn Panakkukang Makassar menggelar pameran Wedding Lelang Season III yang berlangsung di lantai dua hotel ini, Jl Boulevard Raya Makassar, Sabtu-Minggu (21-22/1/2017).

Kegiatan ini diikuti sekitar 25 vendor dari jasa dekorasi, makeup artist (MUA), jasa fotografi, lembaga jasa keuangan, butik, kosmetik dan perusahaan jasa sewa baju pengantin di kota Makassar.

"Kami mengadakan pameran Wedding Lelang karena menjelang bulan Februari utamanya Valentine tak sedikit yang ingin melangsungkan acara di bulan yang identik dengan kasih sayang ini. Jadi kami hadirkan ragam pilihan kepada calon pengantin," ujar Loyalty Programme Executive Catherine Dianty kepada tribun-timur.com, Minggu (22/1/2017).

Salah satu peserta, Puspasari Bridal, Photo and Salon menawarkan paket Wedding deluxe 1 mulai Rp 5,5 juta dengan fasilitas pre-wedding indoor dan outdoor, dokumentasi Wedding foto dan video, dua album kolase 20x30 cm 20 halaman, satu set video dokumentasi, satu lembar cetak foto 20 R.

"Kami juga menyiapkan paket classic mulai harga Rp 10 juta dengan fasilitas 2 x busana pengantin wanita, 2 x makeup, pelaminan mappacci, dekorasi kamar pengantin, Tabere', meja Oshin, 12 tempat seserahan, 12 busana pagar ayu," ujar Owner Puspasari Bridal Photo and Salon, Alimuddin Sultan.

Vendor ini juga menyiapkan Paket All In One seharga Rp 27,5 juta dengan fasilitas 3 kali busana pengantin adat Bugis Makassar + Mappetu Ada, 3 kali makeup, 2 busana passeppi + makeup, tenda kerucut + dekorasi + 100 kursi Futura, photo dan video dokumentasi, dua unit plasma TV 42 inci - Live video akad nikah. (*)