Member Informa Rewards Bisa Belanja Pakai Poin

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Informa sebagai pusat furnitur dan aksesoris untuk hunian dan bisnis memberikan penawaran istimewa bagi para member nforma Rewards Card yang ingin mendapatkan furnitur idaman dengan harga khusus melalui program More Benefits Specially For You yang berlangsung di seluruh outlet.

Promonya berlangsung hingga 5 Februari 2017.

Hendra Kurniawan, Deputy Manager Informa Latanete Jl Sungai Saddang mengatakan, Informa Rewards merupakan program loyalty yang memberikan beragam manfaat dan keistimewaan bagi pelanggan setia.

Dengan mendaftarkan diri dan membayar biaya registrasi, para member

dapat menikmati keanggotaan seumur hidup dengan banyak keuntungan seperti gratis biaya antar dan instalasi produk.

"Member yang melakukan penukaran poin akan diberi voucher belanja, harga khusus member dan masih banyak lagi," katanya kepada Tribun, Minggu (23/1/2017).

Program More Benefits Specially For You dapat dimanfaatkan member Informa Rewards Card atau kartu kredit Mandiri dapat memanfaatkan momen ini. Mereka yang ingin membeli furnitur dan aksesoris ruang tamu, ruang makan dan dapur, kamar tidur dan matras bisa berhemat hingga 50 persen dengan membayar menggunakan poin.

"Member bisa memanfaatkan penawaran Tebus Murah untuk beberapa produk pilihan danmatras mulai Rp 170 ribu," tutup Hendra. (*)