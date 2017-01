VIDEO: Novel Jingga untuk Matahari Best Seller Terbaru di Gramedia MP

TRIBUN.TIMUR.COM, MAKASSAR -Novel Jingga Untuk Matahari merupakan novel best seller terbaru pekan ini di Toko Buku Gramedia Mal Panakukang (MP).

Novel karya Esti Kinasih ini laku keras meskipun baru dua hari 'parkir' di rak buku Gramedia.

Novel ini akan pertama kali dilihat saat akan masuk ke Gramedia MP, karena posisinya tepat pintu masuk.

Novel berjudul Jingga Untuk Matahari ini merupakan seri ketiga, dimana seri pertama berjudul 'Jingga dan Senja, seri kedua Jingga dalam Elergi.

"Buku Jingga untuk Matahari karya Esti Kinasih merupakan novel best seller terbaru pekan ini, meskipun baru masuk kemarin novel ini sudah luar biasa lho,"kata Santi Herawati pada tribuntimur.com, Sabtu (21/1/2017).

"Buku ini ada tiga seri, seri pertama Jingga dan Senja, Jingga dalam Energi, dan Jingga untuk Matahari,"jawab perempuan asli Bone tersebut.

"Peminatnya adalah anak remaja, anak SMA dan mahasiswa,"lanjutnya.

Santi Herawati juga mengatakan bahwa novel ini pastinya membludak peminatnya.