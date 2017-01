Ini Tarif Menginap 3 Hotel di AP Pettarani dan Landak Baru Makassar

Kamar Hotel Four Points by Sheraton Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Akhir pekan telah tiba. Tak sedikit masyarakat yang memanfaatkan momentum liburan akhir pekan dengan berlibur ke hotel.

Ya, liburan di hotel memiliki sensasi dan pengalaman tersendiri. Apalagi jika memboyong keluarga dan memanfaatkan segudang fasilitas yang ditawarkan hotel berbintang di kota ini.

Apalagi, periode Januari menjelang Imlek banyak dimanfaatkan pengelola hotel untuk memberi promo kepada tamu.

Berikut kami sajikan daftar tarif menginap di tiga hotel yang berada di area Jl AP Pettarani dan Jl Landak Baru:

1. Grand Clarion Makassar

Hotel bintang empat ini menawarkan diskon 15 persen dari harga kamar yang ditetapkan. Menyediakan 585 kamar dengan beragam tipe, outlet food and beverage, Executive Lounge, kolam renang, fasilitas hiburan Redliq, fasilitas karaoke, Fitness, spa dan sauna serta beragam fasilitas lainnya.

2. Hotel Ramedo

Di bulan Januari, Ramedo menawarkan Best Deal Room Package mulai harga Rp 425 ribu.

"Bulan Januari dan Februari adalah Low season bagi pelaku usaha perhotelan. Ketika yang lain ramai ramai menurunkan harga, kami tetap stabil si angka Rp 425 ribu dengan memberi nilai tambah kepada tamu," jelas General Manager, Ari Pakki.

Dengan harga Rp 425 ribu, manajemen Ramedo menawarkan fasilitas Hi Tea berupa segelas kopi atau teh serta snack yang diantarkan pada tamu di sore hari, berikutnya menyediakan akses kendaraan ke pusat belanja di kota ini. Fasilitas lainnya yaitu gratis menginap bagi tamu yang telah menginap selama 10 kali di hotel ini. "Tamu yang sudah menginap telah kami simpan databasenya, jika cukup 10 kali akan dihubungi oleh pihak hotel," tambahnya.

3. Four Points by Sheraton Makassar

Hotel bintang empat ini menawarkan paket "Hello 2017 Package" yang berlaku hingga 28 Februari 2017.

Bagi Anda yang ingin merasakan kenyamanan dan kemewahan ala Four Points di Jl Landak Baru, siapkan budget Rp 750.000 nett per malam, termasuk sarapan pagi untuk 2 orang, Food and Beverage voucher senilai Rp 250.000 yang dapat digunakan di seluruh outlet F&B di dalam hotel.

“Hello 2017 package ini adalah sebuah paket kamar terbaru kami di 2017. Dengan berbagai keuntungan menarik yang dapat tamu nikmati mulai dari F&B voucher dan masih banyak lainnya," ungkap Lasta Arimbawa selaku General Manager Four Points Makassar.

Benefit lainnya berupa gratis pengantaran ke sejumlah pusat perbelanjaan di kota ini. (*)